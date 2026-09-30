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SteelSeries представила мышки Rival Pro и Sensei Pro

Новые Rival Pro и Sensei Pro стали одними из самых интересных игровых мышей SteelSeries за последние годы — обе модели получили знакомый дизайн и отличаются очень небольшим весом. При этом производитель перенёс в мыши две ключевые особенности, которые уже встречались в других категориях устройств бренда — сменные аккумуляторы и беспроводную базовую станцию для подключения. Круглые аккумуляторы устанавливаются и фиксируются в мыши и док-станции без особых усилий. Базовая станция может одновременно заряжать запасной аккумулятор, что пригодится довольно быстро при использовании максимальной частоты опроса — с 8000 Гц каждый аккумулятор рассчитан всего на 16 часов работы. Снижение частоты опроса до 1000 Гц заметно увеличивает автономность — до 60 часов на одном аккумуляторе.

Вместо распространённого диапазона 2,4 ГГц, который используется большинством беспроводных игровых устройств, новые мыши связываются с базовой станцией по технологии сверхширокополосной связи UWB в диапазоне от 6,4 до 9,056 ГГц. Это позволяет использовать менее загруженные участки радиочастотного спектра, где меньше помех от расположенной поблизости бытовой электроники. По словам SteelSeries, такой подход обеспечивает в 20 раз большую пропускную способность и снижает задержку, а также позволяет поддерживать высокую частоту опроса более стабильно, чем у решений конкурентов. Но так как устройства флагманские, стоят они достаточно дорого и предназначены для энтузиастов.
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