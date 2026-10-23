Раскрыты характеристики HONOR 700 Pro

Компания HONOR продолжает активно выпускать новые смартфоны в Китае, развивая линейки своих устройств. В прошлом месяце компания представила серию Magic 9, а теперь анонсировала HONOR Win 2. Кроме того, по данным инсайдеров, в ноябре производитель готовит ещё один запуск — ожидается премьера серии HONOR 700. Китайский инсайдер сообщил, что в новую линейку войдут сразу три модели. Позднее AnTuTu подтвердила эту информацию и раскрыла некоторые характеристики HONOR 700 Pro, который, предположительно, станет старшей моделью серии. По имеющимся данным, HONOR 700 Pro получит дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма на задней панели.

Он позволит пользоваться некоторыми функциями смартфона без включения основного экрана — например, на нём можно будет просматривать уведомления и другую информацию, а также использовать его для кадрирования селфи при съёмке на основную камеру. Впрочем, точные возможности дополнительного дисплея пока не раскрываются. Ожидается, что HONOR 700 Pro оснастят аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, что является внушительным показателем для обычного смартфона. Также устройству приписывают поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Такое сочетание должно обеспечить продолжительную автономную работу и удобство зарядки. Основная камера смартфона, по слухам, будет иметь разрешение 200 Мп, а перископический телеобъектив — 50 Мп. Остальные характеристики под вопросом.