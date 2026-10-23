Раскрыты характеристики HONOR 700 Pro

Он позволит пользоваться некоторыми функциями смартфона без включения основного экрана — например, на нём можно будет просматривать уведомления и другую информацию, а также использовать его для кадрирования селфи при съёмке на основную камеру. Впрочем, точные возможности дополнительного дисплея пока не раскрываются. Ожидается, что HONOR 700 Pro оснастят аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, что является внушительным показателем для обычного смартфона. Также устройству приписывают поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Такое сочетание должно обеспечить продолжительную автономную работу и удобство зарядки. Основная камера смартфона, по слухам, будет иметь разрешение 200 Мп, а перископический телеобъектив — 50 Мп. Остальные характеристики под вопросом.