10 наушников с шумоподавлением для поездок

Xiaomi Mi ANC Type-C In-Ear Earphones

Panasonic RP-HC800E

Наушники Xiaomi Mi ANC Type-C In-Ear Earphones являются, пожалуй, самым дешевым вариантом для тех, кто хочет получить качественный звук и активное шумоподавление. И, что самое интересное, хотя компания Xiaomi не является производителем исключительно наушников, скорее она нацелена на покорение рынка смартфонов, данный продукт у нее получился очень даже хорошо - наушники реально звучат хорошо, отлично давят окружающие шумы.Стоит отметить, что эти наушники внутриканальные (в народе их называют затычками) и эта конструкция сама по себе предотвращает попадание лишнего дума в ваши уши, ведь при правильно подобранных амбушюрах вы получите максимальное прилегание корпуса к ушной раковине и лишний шум туда просто не попадет. Но, активное шумоподавление добьет оставшиеся шумы и получите вы самый чистый звук.

Harman/Kardon Soho Wireless

Это уже полноразмерные наушники, которые благодаря большей мембране выдают куда более глубокий и насыщенный звук, плюс благодаря своей конструкции и дизайну, их очень удобно использовать в повседневной жизни - в метро просто достали из рюкзака, одели на голову, на смартфоне кнопочку нажали и все, можно слушать треки высокого качества. Производитель уже давно доказал, что он умеет делать качественно и надежно.Отметить стоит возможность снятия кабеля - это классная функция для тех, кто очень активно пользуется наушниками и может повредить кабель. В случае с монолитной конструкцией, вам бы пришлось идти в ремонт, с этими же наушниками вы просто купите новый кабель, подключите его и можно будет пользоваться. Шумоподавление неплохое, хотя не всем подходит вариант его включения.

Koss BT540i

Если вы интересуетесь звуком и аппаратурой из этого сегмента, но не слышали про Harman/Kardon, то стоит чуть больше проводить времени на тематических сайтах. Данный производитель всегда радовал качеством, отличным звуком и прочими деталями, плюс дизайн всегда был на высоте. Данные наушники порадовали теми же фишками, плюс беспроводным подключением. Это крутая фишка, ведь провода уже уходят в историю и все хотят себе беспроводное решение.Благодаря своей конструкции, наушники не дают стопроцентного подавления шума, но если включить активное шумоподавление, то можно спокойно откинуться на спинку кресла и смотреть в окошко, пока наушники выдают вам в уши отличную звуковую сцену. Стоит сказать, что за свои деньги это одно из самых стильных и интересных беспроводных решений для поездок.

Denon AH-GC20

Наушники Koss BT540i - самые доступные наушники полноразмерного типа с активным подавлением шума и беспроводным подключением, которые я могу вам рекомендовать. Да, на рынке тьма конкурентов, но за более-менее адекватные деньги данные функции может предоставить только эта модель. Собственно, за это мы производителя и благодарим - данный гаджет не зря стал столь популярным, у него есть все, что нужно пользователю.Благодаря большим и мягким амбушюрам, вы можете погрузиться в прослушивание любимой музыки в поездке на длинные или короткие расстояния, при этом у вас не возникнет никакого дискомфорта, не будет давления на голове или уши, что для постоянного и длительного использования очень важно. Звучание, конечно же, тоже очень и очень крутое.

Beats Studio 3 Wireless

Наушники Denon AH-GC20 мне понравились своей компактной формой - производитель наделил устройство складной конструкцией, что позволяет вам в любой момент удобно укомплектовать наушники в сумку или рюкзак и они будут занимать минимальное количество места. С другой стороны, в разложенном виде, это очень удобные и легкие наушники, позволяющие слушать музыку долго и не переживать о дискомфорте и неприятных ощущениях.Это важнейший момент при выборе наушников для постоянных поездок - если наушники хоть немного будут давить, то пользоваться ими будет весьма проблематично, здесь же амбушюры очень мягкие и приятные, уши в них находятся достаточно комфортно, звук отличный, никаких негативных моментов в данных наушниках я не обнаружил.

Bose QuietComfort 35

Абсолютно все пользователи, которые не являются гиками или аудиофилами, фанатеют от Beats Studio 3 Wireless. Данные наушники компания показала относительно недавно и они сразу стали популярными на рынке - при своей более-менее адекватной стоимости они выдают отличное качество звучания, у них нереально красивый дизайн корпуса (особенно в определенных вариантах цветового оформления), плюс беспроводное подключение и активное шумоподавление.Да, у наушников есть свои недостатки, как и у всех, но при таком дизайне они выглядят слишком круто, дабы на эти недостатки обращать свое внимание. Звучат они шикарно, отличные материалы корпуса и мягкие амбушюры вкупе с беспроводным подключением дают вам возможность забыть о кабелях и слушать музыку с максимальным комфортом.

Sony WH-1000XM2

Наушники Bose QuietComfort 35 порадуют тех пользователей, которые помимо прослушивания музыки так же любят отвечать на звонки и не брать при этом смартфон в руки. У наушников есть микрофон, он вполне неплохо записывает звук и для разговоров по телефону этого хватит с большим запасом. Помимо этого, гаджет беспроводной, имеется отличное качество звучания и можно спокойно слушать музыку как в дороге, так и дома.Для этого производитель установил сюда обычный 3,5-мм разуме для подключения кабеля. Вы можете дома подключить наушники к источнику звука и пользоваться ими в домашних условиях с комфортом. В пути же, гаджет спокойно переводим в беспроводной режим и так же случаем музыку с достаточной долей комфорта.

Bang & Olufsen BeoPlay H9

Я уже говорил, что «Битсы» это наушники для тех, кто хочет стильно выглядеть. Модель Sony WH-1000XM2 создана для тех, кто хочет получать максимальное качество звука от беспроводного решения. У них отличное шумоподавление и даже в самолете вы будете слышать в первую очередь чистое звучание и ничего больше, плюс компания постаралась и установила сюда AptX и NFC, то есть это еще и одни из самых технологичных наушников на рынке. Собственно, этот продукт я считаю для себя идеальным, но навязывать вам именно эту модель не буду.Отмечу так же конструкцию складную - вы можете наушники сложить и бросить в сумку, они там будут занимать минимум места. Срок автономной работы составляет 30 часов - этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли долететь с одной точки планеты на другую и еще немного осталось.

Знаете, на рынке ест просто хорошие наушники с отличным звуком, качественным корпусом и компактными размерами, а есть Bang & Olufsen BeoPlay H9 - наушники для аристократов рынка аудиофилии. Они выглядят настолько роскошно и дорого, что хочется просто взять их в руки и попробовать кожу на ощупь, посмотреть на корпус и радоваться уже тому, что они у вас в руках.Да, без сомнения, звучат наушники шикарно - AptX и большой диаметр мембраны позволяют выдавать шикарное качество звучания по беспроводной сети. Добавляем сюда шумоподавление активное, оно здесь работает на пять с плюсом, и получаем стильные, удобные и круто звучащие наушники из сегмента лакшери. Стоят ли они своих денег? Без всякого сомнения - да, стоят. Но не каждому они нужны в повседневной жизни, это только для тех, кто летает из ОАЭ в Москву бизнес-классом.