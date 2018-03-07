10 недорогих рюкзаков для города

Steiner ST1

Berlingo Classic-2

Достаточно практичный рюкзак в черном цвете, который можно спокойно таскать на работу каждый день и он будет выглядеть привлекательно. Думаю, для многих пользователей этот момент является важным, так как белые или яркие цвета всегда быстро пачкаются, а здесь все хорошо и круто. Внутри множество карманов и отделений для удобного расположения всех предметов и девайсов, спинка мягкая и выглядит продукт достаточно стильно.Стоит понимать, что это решение с более спортивным дизайном, которое идеально подходит для городской атмосферы - много передвигаться, таскать на спине много предметов и вещей, при этом не переживать о том, что ваш ноутбук, к примеру, будет поврежден в тесном вагоне метро. Шикарное решение, если вам нужен черный практичный рюкзак.

RIVACASE 8460

Еще один классический рюкзак для тех, кто много передвигается на общественном транспорте, останавливается поработать в кафе или гостиницах. Благодаря приличному объему рюкзака, вы можете брать его в короткие путешествия или рабочие поездки - поместятся все необходимые вещи, предметы первой необходимости и все ваши ноутбуки, планшеты и портативные батареи.Благодаря прочному «корпусу» и дорогим материалам, продукт будет служить вам верой и правдой длительное время, вы всегда можете носить его на работу или в спортивный зал, отправляться в офис на мероприятия и всегда иметь комфортное хранилище для всех предметов. Только подумайте - 30 литров места внутри рюкзака!

Xiaomi Classic

Данная модель рюкзака уже была у нас на обзоре и я могу с уверенностью сказать, что модель прослужит верой и правдой длительное время. Я сам пользовался рюкзаком для работы и коротких путешествий, он оказался шикарным решением. Внутри спокойно помещается ноутбук, планшет, пара портативных батарей, плюс кабели зарядки, компактный фотоаппарат (да, для зеркального фотоаппарата нужен более габаритный рюкзак), плюс дополнительные вещи какие-то.Благодаря прочной строчке, качественным материалам и опыту производителя, я могу назвать эту модель лучшей для использования в городских условиях. Банально нет ничего, к чему я бы мог прикопаться или сказать, что сделано плохо.

DELL Professional backpack 15

Да, компания Xiaomi помимо смартфонов, планшетов, ноутбуков и еще целой вереницы продуктов самого разного класса выпускает еще и рюкзаки. Это достаточно интересная модель, которая помимо прочности и вместительности может порадовать вас внешним видом. Больше подходит для официального дресс-кода и если вы планируете работать в офисных условиях, носить на работу документы и ноутбук, то это более подходящее решение.Модель и правда смотрится весьма стильно, у нее достаточно пространства внутри, чтобы вы хранили нужные вам документы, папки, канцелярию. Уровень качества тоже высокий, да и сам факт обладания рюкзаком от производителя смартфонов уже поднимает настроение. Осталось только выбрать цвет и можно брать.

ASUS Artemis Backpack 14

Компания DELL решила показать другим производителям, как должен выглядеть рюкзак для работы. Собственно, модель получилась достаточно привлекательной и стильной, даже не ожидали, что дизайнеры производителя и в этом сегменте покажут себя столь хорошо.Три отдела, позволяющие распределить все свои вещи максимально удобно и комфортно, плюс внутри много пространства, что тоже полезно, если у вас толстый ноутбук или игровая машина, занимающая много места. Довольно много дополнительных карманов для мелких предметов, все сшито очень добротно, надежно. Плюс, это фирменный продукт известной компании, и если у вас есть ноутбук, например, этого же производителя, то можно вполне спокойно заказывать себе этот вариант.

Tigernu B3130

Еще один фирменный рюкзак от известной компании, на этот раз от ASUS. Благодаря своему дизайну, а он правда уникален, продукт сразу бросается в глаза и если вы работаете в IT-компании, то такого рода аксессуар добавит +10 к уважению сотрудников. Внутри хватает места для ноутбука 14 дюймов, то есть разные MacBook поместятся легко, плюс много места для дополнительных каких-то предметов, необходимых в повседневной жизни.Если вы давно хотели себе крутое решение со стильным дизайном, и вам не нужно носить ничего, помимо ноутбука и парочки дополнительных девайсов, то обязательно присмотритесь к этой модели. Думаю, производитель не просто так запустил линию аксессуаров на рынок.

Case logic Laptop Backpack 16

Еще один шикарный вариант для повседневной жизни - стильный дизайн, материалы, которые не испортятся после недели поездок на метро, достаточно вместительные отделения. В таком рюкзаке вполне удобно носить свой ноутбук, плюс кабели, средства гигиены, если вы отправились в путешествие. Благодаря приличному количество небольших карманов и отделов, можно удобно разместить тьму вспомогательных средств и ничего не будет свалено в кашу.Для меня это важный момент, так как ноутбуком и документами обычно дело не заканчивается. С другой стороны, я выбрал серый вариант, так как цветом он мне больше импонирует, но вы вполне можете взять черный вариант, он еще более практичный и для кого-то будет выглядеть еще интереснее.

RIVACASE 8262

Если вам нужна вместительность и привлекательный внешний вид, то этот рюкзак вам идеально подойдет. У него внутри сразу несколько отделов, которые можно организовать под собственные нужды - можно бросить ноутбук, или несколько ноутбуков, можно добавить тьма кабелей, переходников и ездить на работу с максимальным комфортом. Помимо этого, модель шикарно подходит для того, чтобы путешествовать - поехать на выставку, отправиться на конференцию.Благодаря приличному объему, вы можете поместить сюда одежду, предметы первой необходимости, аксессуары и прочие вещи, помимо стандартного набора из ноутбука и смартфона с зарядками. Прочность и надежность гарантированы.

XD DESIGN Bobby

Эта модель также была у нас на обзоре, но я не могу посоветовать ее для путешествий. Это шикарный вариант для студента или работника офиса, журналиста, сотрудника офиса, программиста. Бросили ноутбук в рюкзак, плюс журнал какой-то или документы, и отправились в путь.Очень крутое решение для тех, кто ездит много по городу, либо на работу, и не хочет таскать за спиной здоровенный рюкзак. Материал очень приятный, привлекает внимание, смотрится дорого и есть ощущение, что создавали люди со знанием дела. Лично я пользовался рюкзаком для обзора, носил его везде, где только можно, и он остался таким же стильным и ярким, как был на момент распаковки. Думаю, такой уровень качества тоже играет важную роль.

Весьма технологичное и современное решение для всех, кто много путешествует на короткие и длинные расстояния, много работает, но хочет таскать с собой нужные ему устройства с максимальным комфортом.Внутри очень много места для хранения личных вещей, электроники, дополнительных гаджетов и вспомогательных средств, кабелей и батарей. Вы можете внутри рюкзака подключить к кабелю батарею, а с внешней стороны к кабелю подключить смартфон и ходить с устройством в руках, пока оно заряжается. Идеальный вариант для технически подкованного пользователя, ценящего стиль, качество и современные технологии.