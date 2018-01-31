10 вещей для путешествия на машине

Lenovo IdeaPad 320 15

КАРКАМ F1

Начнем с ноутбука - это очень полезная штука в путешествиях, ведь вы можете прямо из придорожного кафе заказать себе гостиницу, посмотреть на карте ближайшие интересные достопримечательности, ознакомиться с какими-то данными из интернета. Мы рекомендуем ноутбук Lenovo IdeaPad 320 15, так при своей низкой стоимости он дает вам все необходимые возможности - нам большего и не нужно, это ведь не для игрушек берется.Кстати, о развлекательных функциях ноутбука тоже забывать не будем, ведь в блинных очередях на границе или во время ожидания еды в кафе, можно посмотреть фильм или сериал, просмотреть ролики из интернета или банально посмотреть новости. Благо, ноутбук занимает минимум места и его зарядка не принесет вам много хлопот.

Baofeng UV-82

Без видеорегистратора в путешествие на машине я бы не стал отправляться - это важный элемент, который не только позволит вам путешествовать с комфортом, но и необходимость для надежной поездки. Вы сможете снимать свое путешествие, если это необходимо, плюс всегда будет возможность избежать проблем на дороге - у вас всегда будет доказательство своей невиновности даже в случае каких-то приключений.Помимо этого, низкая стоимость девайса позволяет брать его без лишних размышлений и пользоваться всеми преимуществами устройства. Как по мне, этот видеорегистратор является лучшим решением не только для путешествий, но и вообще для поездок на авто, но это мое личное мнение. В любом случае, если садитесь за руль - такое устройство желательно иметь.

Huawei Mediapad T3 10

Не стоит предосудительно относиться к рациям - у них есть масса преимуществ, особенно если вы путешествуете постоянно, а иногда даже несколькими машинами. Для общения между автомобилями это идеальный вариант - вам не нужно беспокоиться за мобильную связь, если вы в другой стране, то можно не бояться потерять деньги на роуминге из-за постоянных звонков на мобильный. И, конечно, во время остановки, дабы прогуляться по красивым местам, вы не потеряете своих попутчиков.Так же Baofeng UV-82 позволяет банально слушать радио - это приятная мелочь, позволяющая не скучать в дороге, если вы едете один и у вас нет на флешке какой-то музыки, а ваша магнитола отказывается ловить сигнал. В этой ситуации рация пригодится тоже, так что советую присмотреться к данному девайсу.

Xiaomi Mi Power Bank 2

Во время путешествий желательно иметь в руках карту, которая позволит вам ориентироваться на местности и путешествовать туда, куда нужно, а не туда, куда забрели. В этом плане бумажные карты уже вышли из моды - можно взять планшет, вроде Huawei Mediapad T3 10, загрузить туда карты, после чего путешествовать не только с возможность посмотреть куда ехать и что вас ждет впереди, но и с навигацией.Помимо этого, планшет может заменить ноутбук из первого абзаца - у планшета так же есть масса развлекательных функций, вы так же можете спокойно заказывать отели или бронировать гостиницу, заказывать еду и все в таком духе. Плюс, планшет максимально компактен и не отнимет много места даже при такой диагонали.

Арктика 106-2200Р

Несмотря на наличие гостиниц, кафе и заправок на вашем пути, иногда смартфон теряет заряд батареи и включить его уже не получается. Если у вас нет какого-то хитрого переходника для зарядки смартфона прямо в машине, то остается только портативная батарея - подключаете смартфон к батарее и заряжаете его, после чего спокойно едете дальше. В повседневной жизни такая штука тоже будет полезна, так что настоятельно советую посмотреть на модель Xiaomi Mi Power Bank 2.Ведь, когда вы вернетесь с поездки, то батарея такого типа все равно останется нужной и востребованной в повседневной жизни, а при такой смешной стоимости получить 20000 мАч будет просто сказкой - можно четыре раза зарядить смартфон даже с очень крутой батареей.

Digma Plane 1601

Очень полезной штукой в путешествиях является термос - если вы отправились в зимнее время года или просто на улице прохладно, то такой способ транспортировки горячих напитков будет наиболее оптимальным. Данная модель позволит вам перевозить 2,2 литра жидкости и сохраняет температуру в течении 48 часов, то есть в течении двух суток, после чего напиток начнет потихоньку остывать.Если между вашими поездками есть возможность получить кипяток, а в бардачке имеются чайные пакетики, то вы будете обеспечены горячим сладким чаем на протяжении всего путешествия. Учитывая прочность конструкции и стоимость, такая штука просто необходима и без нее в холодные поры года я бы на машине никуда не поехал. Да и зачем отказываться от сладкого чая?

Prology CMX-140

Опять вернемся к планшетным компьютерам - модель Digma Plane 1601 с 3G модемом позволяет вам путешествовать по миру и смотреть информацию без подключения к Wi-Fi. Для многих это будет отличная возможность заказывать билеты, бронировать гостиницу или заказывать еду, так как вы можете ехать, пока ваш спутник заказывает все необходимое через это устройство.Огромным преимуществом планшета является его низкая стоимость при наличии 3G модема. Во время путешествий нам нужны именно функции и возможности, а не дизайн или бренд, так что платить лишние деньги за яблочный планшет не вижу никакого смысла, этот же гаджет можно брать с собой везде, он стоит совершенно скромных денег и сделает ваше путешествие более комфортным.

КАРКАМ Комбо 3S

Лично я люблю путешествовать с музыкой, но не всегда удается подключиться к радио, особенно если уезжаешь далеко от города - в поле или лесной части нашей страны поймать сигнал радио нереально, так что приходится либо ехать в тишине, что очень скучно и утомляет, либо подключать к магнитоле флешку с заранее загруженной музыкой. Это позволит вам слушать музыку и наслаждаться поездкой, а не скучать на протяжении нескольких часов.Так же стоит отметить, что магнитола современная, у нее есть масса возможностей и функций, вы можете работать с ней при помощи пульта дистанционного управления. Для путешествий по городу или стране это очень классное решение, без которого ваша машина будет неполноценной и скучной.

RIVA case VA4749

Как я уже сказал, без видеорегистратора выезжать на автомобиле куда-либо я бы не советовал, все же разные ситуации случаются в дороге и лучше всегда иметь возможность защитить себя и свой автомобиль от любых негативных событий. Данный регистратор имеет такой набор функций, что на их перечисление ушло бы пара часов, а значит я просто коротко скажу - эта штука вам очень нужна, особенно в городе.Снимает в высоком разрешении на карту памяти, отлично передает картинку, шикарный дисплей и вторая камера, которая позволит вам записывать под другим углом и видеть те зоны, которые скрыты от вашего взгляда. Конечно, стоимость немного выше предыдущей модели от той же фирмы, но денег своих устройство точно стоит.

Портативная батарея, которая заменит вам все зарядки и переходники в автомобиле. Эта батарея подключается к авто при помощи прикуривателя, переходник есть в корпусе самой батареи. То есть, вы просто открываете заглушку, достаете переходник из корпуса, вставляете его, подключаете смартфон к порту по кабелю и получаете заряд смартфона. В случае, если вам нужно подзарядить саму батарею, тоже подкачаете ее тем же способом, либо напрямую к розетке, если такая имеется.Как по мне - идеальное устройство для автомобилиста, ведь смартфон всегда нужно иметь под рукой в заряженном виде, а такая батарея избавит вас от разного рода хлопот в дороге. Особенно удобно, если на вашем пути нет гостиниц или кафе, где можно зарядить свой смартфон.