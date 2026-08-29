100-дюймовый телевизор Hisense Starlight S2 Pro оценили в 3565 долларов

Компания Hisense пополнил ассортимент лазерных телевизоров серией Starlight S2 Pro, в которую вошли модели с диагональю 80, 88 и 100 дюймов. Новинки характеризуются трёхцветным лазерным источником света (RGB), разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), экраном Fresnel с антибликовым покрытием, яркостью по всей площади панели 500 нит, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, 100-Вт акустикой Harman/Kardon формата 4.1.2 с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos и DTS-X, платформой MT9649, 3 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Цена телевизоров на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1785, 2525 и 3565 долларов соответственно.