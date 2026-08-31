Представлен 4K-проектор ViewSonic LSD500-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LSD500-4K, которая ориентирована на коммерческий сегмент. Новинка характеризуется лазерным источником света третьего поколения, яркостью до 5000 ANSI люмен, нативным разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), поддержкой HDR10 и HLG, защитой объектива от пыли в соответствии со степенью IP6X, заявленным ресурсом лазерного источника до 20000 часов в обычном режиме, оптической системой с 1,6-кратным оптическим приближением и проекционным отношением 1,4–2,24, коррекцией по горизонтали и вертикали, отдельной настройкой по четырем углам, контрастностью 3000000:1, а также игровым режимом с кадровой частотой 240 Гц, разрешением Full HD и задержкой ввода 4,2 мс. Цена проектора пока не объявлена.

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