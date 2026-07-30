Представлен проектор Dreame A10 с Bluetooth-колонкой

Компания Dreame пополнила ассортимент проекторов моделью A10, которая является еще Bluetooth-колонкой, ночником с динамической RGB-подсветкой и устройством для расслабления перед сном. Новинку оснастили RGB-подсветкой Ambient Light для мягкого освещения, 5-Вт динамиком с поддержкой фирменных эффектов Dreame Hi-Fi, воспроизведением звуков дождя, костра и прочего белого шума, поворотным подвесом с регулировкой угла от 0 до 150 градусов, массой 1 кг и толщиной 68 мм, прошивкой Dangbei OS на базе операционной системы Android 14, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6, автоматической фокусировкой с коррекцией трапецеидальных искажений на базе ИИ, яркостью 200 CVIA, проекционным отношением 0,85:1 для вывода 150-дюймового изображения. Проектор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 130 долларов.