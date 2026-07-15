Представлен проектор Acer PL2530i

Представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано на домашнее и корпоративное использование. Световой поток 5300 люмен обеспечивает сочную и контрастную картинку даже при дневном освещении или включенном верхнем свете. Динамическая контрастность 50 000:1 прорабатывает глубокие тени и делает читаемыми мелкие шрифты, графики и сложные схемы в презентациях.
- Технология: DLP
- Тип источника света: лазерный
- Световая отдача: 5300 люмен (в эко-режиме 3420 люмен)
- Диагональ создаваемого изображения: от 31 до 300 дюймов
- Частота обновления: до 120 Гц
- Разрешение: 1080p (1,920x1,080)
- Контрастность: 50 000:1
- Проекционное расстояние: 1–7,4 метра
- Возможна работа 24/7
- Проекция на 360˚, спортивный и портретный режимы работы
- Встроенный динамик мощностью 15 W
- Габариты и вес: 286×216×115,5 мм, 2,9 кг
- Дополнительно: поддержка DynamicBlack, Acer SmartFormat, Acer EcoProjection.