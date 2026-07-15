Представлен проектор Acer PL2530i

Представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано на домашнее и корпоративное использование. Световой поток 5300 люмен обеспечивает сочную и контрастную картинку даже при дневном освещении или включенном верхнем свете. Динамическая контрастность 50 000:1 прорабатывает глубокие тени и делает читаемыми мелкие шрифты, графики и сложные схемы в презентациях.