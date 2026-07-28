Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов

Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составила всего 60 долларов. Новинка характеризуется выводом изображения диагональю от 40 до 120 дюймов, сенсором с разрешением 1280:720 точек и возможностью воспроизведения видео в разрешении 1920:1080 точек, яркостью 4000 люмен, автоматической вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений, корпусом с механизмом наклона до 200 градусов, предустановленной операционной системой Android 12, 4-ядерным чипсетом, возможностью беспроводной передачи изображений Miracast и AirPlay, адаптером двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, интерфейсом HDMI с ARC, портом USB и аудиовыходом AUX, заявленным ресурсом работы источника света 30000 часов работы, комплектным пультом, HDMI-кабелем и другими аксессуарами для подключения.