Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов

Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составила всего 60 долларов. Новинка характеризуется выводом изображения диагональю от 40 до 120 дюймов, сенсором с разрешением 1280:720 точек и возможностью воспроизведения видео в разрешении 1920:1080 точек, яркостью 4000 люмен, автоматической вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений, корпусом с механизмом наклона до 200 градусов, предустановленной операционной системой Android 12, 4-ядерным чипсетом, возможностью беспроводной передачи изображений Miracast и AirPlay, адаптером двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, интерфейсом HDMI с ARC, портом USB и аудиовыходом AUX, заявленным ресурсом работы источника света 30000 часов работы, комплектным пультом, HDMI-кабелем и другими аксессуарами для подключения.

Представлен проектор Acer PL2530i…
Представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано н…
Новая линейка QLED телевизоров TCL P8 …
Компания TCL вывела на рынок новую линейку телевизоров – TCL P8L Эти устройства выделяются превосходной п…
Проектор Haqu H3 Pro оценили в 120 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок компактного проектора Haqu H3 Pro, который с учето…
Представлена линейка QD-Mini LED телевизоров TCL A400M…
TCL анонсировала новую линейку телевизоров TCL A400M, основанных на технологии QD-Mini LED, которые отлич…
Флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED выходит в Росси…
Компания TCL объявила о скором выходе в России топового телевизора TCL 163 X11L Micro LED, который основа…
TCL представили технологию отображения SQD-Mini LED…
TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии отображения, разработанное для современных сце…
Google TV теперь поддерживает Gemini и вертикальные видео…
Компания Google упростила доступ к коротким видео на телевизорах с Google TV — теперь пользователям не пр…
В России представлены телевизоры TCL Q6C, Q7D и Q7D Pro…
Компания TCL выводит на российский рынок обновленные линейки телевизоров: Q6C, Q7D и Q7D Pro. Эти новинки…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor