85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 6 оценили в 4000 долларов

Компания Sony объявила о выходе бюджетной серии телевизоров BRAVIA 6, в которую вошли модели с диагональю 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма. Новинки характеризуются матрицами OLED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат UHD 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, технологией обработки изображения Triluminos Pro, адаптивной регулировкой параметров изображения под освещение в помещении, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS, предустановленной операционной системой Google TV с поддержкой голосового поиска, а также четырьмя интерфейсами HDMI 2.1. Телевизоры оценены в 1300, 1500, 2000, 3000 и 4000 долларов соответственно.

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