100-дюймовый телевизор Skyworth Q9H оценили в 4900 долларов

Компания Skyworth выпустила на китайский рынок флагманский телевизор Q9H Wallpaper TV, который доступен в версиях с диагональю 75, 85 и 100 дюймов. Новинка характеризуется толщиной корпуса 27,9 мм, благодаря чему его можно бесшовно прикрепить к стене, прямоугольной рамкой, отдельным нижним модулем в стиле китайских свитков, фирменной панелью Ultra с покрытием цветового пространства BT.2020, разрешением 4K, кадровой частотой до 170 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также акустической системой Harman Cinema System 4.2.2 с пиковой мощностью 410 Вт. Цена телевизора составила эквивалент 2200, 3250 и 4900 долларов соответственно.

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