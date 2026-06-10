TCL представили технологию отображения SQD-Mini LED

TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии отображения, разработанное для современных сценариев просмотра. Технология объединяет высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color, обеспечивая более точное управление яркостью, расширенную цветопередачу и высокую детализацию изображения. Основой SQD-Mini LED стала технология высокой точности регулировки яркости, обеспечивающая более точный контроль подсветки по всей площади экрана. Технология сочетает усовершенствованную конструкцию подсветки, новые микролинзы и интеллектуальные алгоритмы управления яркостью. Такой подход позволяет повысить равномерность подсветки, исключить эффект ореолов вокруг ярких объектов и сохранить детализацию в сложных сценах с высоким контрастом. В результате яркие участки изображения выглядят более выразительно, а тёмные сцены сохраняют глубину и проработку деталей. Это особенно заметно при просмотре HDR-контента, спортивных трансляций и фильмов с большим количеством динамичных сцен.

Технология Super QLED обеспечивает более широкий цветовой охват до 100% по стандарту BT.2020, высокую чистоту оттенков и более точную передачу цветов. Благодаря этому изображение выглядит насыщенным, но при этом сохраняет естественность. Каждая из технологий SQD-Mini LED решает собственную задачу, однако максимальный эффект достигается благодаря их совместной работе. Высокая точность регулировки яркости отвечает за контроль света и контрастности, Super QLED — за насыщенность и чистоту цвета, а фильтр Ultra Color — за точность цветопередачи и реалистичность изображения.