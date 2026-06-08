Представлен портативный проектор Leica Cine Compact 1

Компания Leica пополнила ассортимент портативных проекторов моделью Cine Compact 1, которая получила алюминиевый корпус с передней стеклянной панелью и механизмом поворота на 360 градусов. Новинка характеризуется лазерным источником света Direct Triple RGB Laser со сроком службы более 25000 часов, оптикой Summicron с проекцией картинки диагональю от 60 до 220 дюймов в разрешении 3840:2160 точек (формат 4K), максимальной яркостью 1700 ANSI-люмен, контрастностью 1500:1, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, фирменной обработки изображений Leica Image Optimization (LIO), поддержкой режима Filmmaker Mode, игровым режимом с задержкой 20 мс, кадровой частотой 60 Гц при 4K и 120/240 Гц при 2K, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, Dolby Digital Plus и DTS Virtual:X, предустановленной ОС VIDAA, поддержкой голосового управления, технологией Apple AirPlay, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой eARC, портом USB 3.0, габаритами 209:226:193 мм и массой 4,4 кг, а также уровнем шума не более 29 дБ. Цена проектора составляет 1995 долларов.

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