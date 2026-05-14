98-дюймовый телевизор TCL A400U оценили в 2900 евро

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TCL A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами CSOT HVA с технологией QD-Mini LED и разрешением 4K, до 1344 зон локальной подсветки, поддержкой фирменной технологии устранения ореолов All-domain Halo Control, пиковой яркостью до 2500 нит, контрастностью до 25000000:1, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3Ю, фирменной платформой TSR AiPQ с алгоритмами искусственного интеллекта, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц в игровом режиме VRR Game Accelerator (разрешение падает до 1080p), интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, ALLM и игрового интерфейса Game Bar, корпусом толщиной 44,5 мм, а системой охлаждения с теплопроводящими материалами авиационного класса, звуковой системой ONKYO 2.0 с поддержкой DTS:X и DTS Virtual:X, а также предустановленной программной оболочкой Google TV с поддержкой Gemini AI. Телевизоры оценены в 1000, 1200, 1500, 2000 и 2900 евро соответственно.

