Представлена линейка QD-Mini LED телевизоров TCL A400M

TCL анонсировала новую линейку телевизоров TCL A400M, основанных на технологии QD-Mini LED, которые отличаются ультратонким дизайном. Эти новинки органично соединяют элегантный современный стиль, передовые возможности отображения и высокую плавность воспроизведения контента. Толщина корпуса устройств серии TCL A400M составляет всего 39,9 мм, что позволяет им легко вписаться в любое интерьерное решение, воспринимаясь как его неотъемлемая часть.Эстетика минимализма, подчеркнутая тонкими рамками, усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране. Возможность крепления на стену обеспечивает максимально аккуратное и органичное размещение телевизора в пространстве. Сердцем телевизоров A400M является технология QD-Mini LED с функцией локального затемнения. Это обеспечивает точное управление подсветкой и, как следствие, повышенную детализацию изображения. Квантовые точки отвечают за безупречную цветопередачу, тогда как Mini LED-подсветка управляет яркостью и контрастностью, создавая более реалистичную и насыщенную картинку. Серия TCL A400M поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологию VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), что гарантирует исключительную плавность и четкость динамичных сцен.

Для дальнейшего улучшения качества изображения при быстрой смене кадров интегрирована технология MEMC 120 Гц. Она эффективно сглаживает эффект размытия при просмотре спортивных событий, динамичных фильмов и другого контента. Звуковая составляющая представлена системой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, создающей глубокое и объемное звучание для полного погружения в происходящее на экране – будь то фильмы, сериалы или музыка. Телевизоры серии TCL A400M работают на базе платформы Google TV, предоставляя легкий доступ к стриминговым сервисам, приложениям и персонализированным рекомендациям. Для максимального удобства пользователей предусмотрены голосовое управление, поддержка AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5, облегчающие интеграцию с другими устройствами.
