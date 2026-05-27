Телевизоры TCL P8L выпустили в России

Компания TCL выпустила в России телевизоры серии P8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Цены на новинки стартуют от 65 тысяч рублей. Телевизоры оснащаются панелями QLED с разрешением 4K, технологией локального затемнения с квантовыми точками, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HLG, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 93% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 450 нит, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц с технологией VRR в режиме DLG, поддержкой технологии MEMC 120 Гц, предустановленной операционной системы Google TV с голосовым управлением, поддержкой AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi‑Fi, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также акустикой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X в старших моделях.

Телевизор Redmi A Pro 2026 оценен в 260 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi A Pro 2026, в которую вошли модели с диаго…
Проектор Haqu H3 Pro оценили в 120 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок компактного проектора Haqu H3 Pro, который с учето…
4K-проектор Xgimi RS30 оценили в 1290 долларов …
Компания Xgimi пополнила ассортимент проекторов серией RS30, которая состоит из моделей с нативным разреш…
Представлена глобальная версия Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактный медиаплеер и гаджет для потокового мультимеди…
Телевизор HUAWEI Smart Screen S7 оценили в 1910 долларов …
Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Smart Screen S7, которая состоит из моделей с диагон…
Телевизор TCL Max163M Pro оценили в 50 тысяч долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 163-дюймовыми Micro LED-моделями Max163M и TCL…
Samsung подала в суд на TCL из-за QLED-технологии…
Германия стала ареной очередного судебного противостояния технологических гигантов — компания Samsung Ele…
85-дюймовый телевизор Skyworth A9H оценили в 1685 долларов…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров флагманской серией Skyworth A9H, в которую вошли моде…
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor