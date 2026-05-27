Телевизоры TCL P8L выпустили в России

Компания TCL выпустила в России телевизоры серии P8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Цены на новинки стартуют от 65 тысяч рублей. Телевизоры оснащаются панелями QLED с разрешением 4K, технологией локального затемнения с квантовыми точками, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HLG, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 93% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 450 нит, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц с технологией VRR в режиме DLG, поддержкой технологии MEMC 120 Гц, предустановленной операционной системы Google TV с голосовым управлением, поддержкой AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi‑Fi, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также акустикой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X в старших моделях.