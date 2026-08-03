Представлены проекторы REDMI Projector 5 и Projector 5 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов моделями REDMI Projector 5 и Projector 5 Pro, которые оценены в эквивалент 150 и 280 долларов соответственно. Базовая модель оснащается металлическим кронштейном с функцией поворота на 360°, яркостью 400 люмен CVIA, разрешением 1080P, проекционным соотношением 1,2:1, формированием изображения диагональю до 120 дюймов, лазерным датчиком ToF, автофокусировкой и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

Старшая модель отличается яркостью 1000 люмен CVIA, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой боковой проекции до 30°, герметичным оптическим модулем и полностью стеклянной оптикой, поворотным кронштейном с регулировкой до 150°, двумя 10-Вт динамиками и пассивным низкочастотным излучателем, поддержкой Dolby Audio, однокристальной системой MediaTek MT9660, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.