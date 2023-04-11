12,4-дюймовый Vivo Pad 2 получит батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Ишан Агарвал раскрыл подробные характеристики планшета Vivo Pad 2, официальный релиз которого запланирован на 20 апреля. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8К и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, модулем NFC, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, размерами 266:191,6:6,6 мм и массой 580 г.