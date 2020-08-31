12-дюймовый MacBook Silicon выйдет к концу года

По слухам сети, компания Apple выпустит 12-дюймовый MacBook на базе Apple Silicon к концу этого года.

12-дюймовый MacBook будет оснащен чипсетом A14X с кодовым названием Tonga. MacBook Silicon будет очень легким - менее 1 кг и оснащен интерфейсом USB Type-C. MacBook Silicon на чипсете A14X проработает на батареи от 15 до 20 часов.

Компания Apple подтвердила свое решение перейти с процессоров Intel на собственные процессоры на WWDC 2020. Apple разрабатывает три процессора ARM для линейки Mac, причем первый набор микросхем, вероятно, будет намного быстрее, чем процессор iPhone, так как он имеет 8 высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных ядра.
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