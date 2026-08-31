Все ноутбуки ASUS и MSI на RTX Spark уже предзаказали

Во время сессии вопросов и ответов по итогам финансового отчёта компания ASUS раскрыла, что её партнёры по каналу продаж уже предварительно заказали все доступные поставки ноутбуков RTX Spark. А теперь Economic Daily News сообщает, что аналогичный спрос наблюдается и у MSI — директор по продуктам компании Пэн Жэньфан заявил, что MSI уже получает активные заказы от клиентов из Китая, Тайваня и США. Первая партия ноутбуков MSI с более производительной версией RTX Spark под названием N1X практически распродана. Как и ASUS, MSI пытается получить у NVIDIA дополнительные поставки соответствующих процессоров. И учитывая широкий спектр задач, для которых подходит это решение, высокий спрос на такие ноутбуки неудивителен.

Главным преимуществом RTX Spark считается архитектура с унифицированной памятью. В одном из предыдущих тестов выяснилось, что мобильная версия RTX 5090 превосходит Apple M5 Max в нескольких тестах с большими языковыми моделями. Однако ситуация полностью меняется при увеличении контекстного окна или загрузке LLM с высокой плотностью параметров. Причина заключается в том, что 24 ГБ видеопамяти мобильной RTX 5090 недостаточно для размещения большинства подобных моделей целиком. Именно здесь RTX Spark получает серьёзное преимущество. Поддержка до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X позволяет запускать ИИ-модели со 120 миллиардами параметров. При этом графический процессор Blackwell способен обеспечивать высокую игровую производительность.