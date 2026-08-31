Все ноутбуки ASUS и MSI на RTX Spark уже предзаказали

Главным преимуществом RTX Spark считается архитектура с унифицированной памятью. В одном из предыдущих тестов выяснилось, что мобильная версия RTX 5090 превосходит Apple M5 Max в нескольких тестах с большими языковыми моделями. Однако ситуация полностью меняется при увеличении контекстного окна или загрузке LLM с высокой плотностью параметров. Причина заключается в том, что 24 ГБ видеопамяти мобильной RTX 5090 недостаточно для размещения большинства подобных моделей целиком. Именно здесь RTX Spark получает серьёзное преимущество. Поддержка до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X позволяет запускать ИИ-модели со 120 миллиардами параметров. При этом графический процессор Blackwell способен обеспечивать высокую игровую производительность.