Представлен огромный ноутбук XMG PRO 18

Компания XMG объявила о выпуске геймерского ноутбука PRO 18, главной особенностью которого стал огромный 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 точек и пиковой яркостью 500 нит. Пользователь может выбирать из версий с частотой обновления 180 Гц или 300 Гц.

Новинка также характеризуется процессором Intel Core Ultra 7 270HX Plus и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Laptop в младшей конфигурации, топовым чипом Core Ultra 9 290HX Plus и более производительной графикой GeForce RTX 5070 Ti Laptop в старшей версии, от 32 ГБ до 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ с разъемом для второго SSD, аккумулятором ёмкостью 99,8 Втч, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсом Thunderbolt 4, четырьмя динамиками, корпусом толщиной до 26,5 мм и массой 2,82-2,9 кг. Цены на ноутбук стартуют от 2850 евро.
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