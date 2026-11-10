Apple начала продавать лимиты на ИИ-функции

Компания Apple добавила в Logic Pro возможность докупать дополнительные лимиты использования функций Apple Intelligence. После публикации в начале сентября справочной статьи с описанием ограничений для некоторых ИИ-возможностей компания обновила приложение, добавив опцию «Buy More Usage» — стоимость дополнительного пакета составляет 50 долларов. В Logic Pro встроен ИИ-помощник, который позволяет создавать новые композиции, настраивать вокальные дорожки по одному текстовому запросу и вносить изменения в уже существующие проекты. Новые пакеты Apple называет Intelligence Usage Packs — они позволяют продолжать пользоваться отдельными функциями Apple Intelligence после исчерпания установленных лимитов. Ограничения связаны с тем, что такие возможности используют облачные ИИ-модели OpenAI или Google Gemini.

Приобрести дополнительные лимиты можно только для той учётной записи Apple, с которой была совершена покупка софта, семейный доступ не поддерживается. При этом неиспользованный остаток переносится на следующие месяцы, но полностью сгорает через 12 месяцев после приобретения пакета. Пока возможность докупать лимиты появилась только в Logic Pro. Ожидается, что в течение ноября она станет доступна и в других приложениях Apple Creator Studio, включая Pixelmator Pro, Final Cut Pro и Motion. Кроме того, аналогичная функция должна появиться в Pages, Keynote и Numbers, которые также получат доступ к ИИ-чат-боту Apple.