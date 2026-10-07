Microsoft готовится к релизу ноутбука Surface Laptop Ultra

Новое устройство компании Microsoft могут представить уже сегодня — речь идёт о Surface Laptop Ultra, первом премиальном ноутбуке компании с графическим процессором NVIDIA RTX Spark. Его главное преимущество заключается в отсутствии традиционных ограничений по объёму видеопамяти, поскольку устройство сможет использовать единую память. Это открывает дополнительные возможности, в том числе для запуска более крупных моделей искусственного интеллекта. Однако даже базовая версия Surface Laptop Ultra будет стоить очень дорого, поэтому потенциальным покупателям стоит заранее подготовиться к высокой цене.

Согласно утечке драйверов для Windows 11, чип NVIDIA RTX Spark будет доступен в двух вариантах — с графическими процессорами на 18 и 20 ядер. По данным Windows Central, базовая версия Surface Laptop Ultra получит 18-ядерный процессор, 5120 ядер CUDA и 24 ГБ объединённой памяти LPDDR5X. Более производительный вариант будет оснащён 20-ядерным процессором и 6144 ядрами CUDA, однако его стоимость пока не раскрывается. За 2000 долларов покупатель получит младшую конфигурацию с меньшим количеством ядер и 24 ГБ памяти. Этого достаточно, например, для запуска 4-битной квантованной версии Qwen3.8-27B. Однако при работе с более крупными локальными моделями искусственного интеллекта объём памяти станет серьёзным ограничением. Чтобы обойти этот предел, Surface Laptop Ultra будет предлагаться с 32, 64 и 128 ГБ объединённой памяти.
Ноутбук Mechrevo Unbounded 14S 2026 Ryzen Edition оценили в …
Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14S 2026 Ryzen Edition, которая базир…
Ноутбук Mechrevo Yaoshi 15 Air Green Edition оценили в 1775 …
Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yaoshi 15 Air Green Edition, которая основана н…
Представлен ноутбук Gigabyte Eagle GL6J на Ryzen 5 7533HS…
Компания Gigabyte объявила о выпуске ноутбука Eagle GL6J, который базируется на 6-ядерном 12-ядерном проц…
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A оценили в 194000 рубл…
Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью X-Treme Tornado X18A, которая базир…
ASUS выпустила недорогой ноутбук Chromebook CX15…
Компания ASUS представила новый Chromebook CX15 — ноутбук для пользователей, которым нужна простая и орие…
MacBook Neo оказался очень прибыльным для Apple…
Будущий генеральный директор компании Apple Джон Тернус одним из первых увидел огромный потенциал доступн…
Все ноутбуки ASUS и MSI на RTX Spark уже предзаказали…
Во время сессии вопросов и ответов по итогам финансового отчёта компания ASUS раскрыла, что её партнёры п…
Рынок компьютеров упал почти на 5%…
Согласно новому отчёту IDC, во втором квартале 2026 года единственным крупным производителем компьютеров,…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 ГцОбзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor