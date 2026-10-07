Microsoft готовится к релизу ноутбука Surface Laptop Ultra

Новое устройство компании Microsoft могут представить уже сегодня — речь идёт о Surface Laptop Ultra, первом премиальном ноутбуке компании с графическим процессором NVIDIA RTX Spark. Его главное преимущество заключается в отсутствии традиционных ограничений по объёму видеопамяти, поскольку устройство сможет использовать единую память. Это открывает дополнительные возможности, в том числе для запуска более крупных моделей искусственного интеллекта. Однако даже базовая версия Surface Laptop Ultra будет стоить очень дорого, поэтому потенциальным покупателям стоит заранее подготовиться к высокой цене.

Согласно утечке драйверов для Windows 11, чип NVIDIA RTX Spark будет доступен в двух вариантах — с графическими процессорами на 18 и 20 ядер. По данным Windows Central, базовая версия Surface Laptop Ultra получит 18-ядерный процессор, 5120 ядер CUDA и 24 ГБ объединённой памяти LPDDR5X. Более производительный вариант будет оснащён 20-ядерным процессором и 6144 ядрами CUDA, однако его стоимость пока не раскрывается. За 2000 долларов покупатель получит младшую конфигурацию с меньшим количеством ядер и 24 ГБ памяти. Этого достаточно, например, для запуска 4-битной квантованной версии Qwen3.8-27B. Однако при работе с более крупными локальными моделями искусственного интеллекта объём памяти станет серьёзным ограничением. Чтобы обойти этот предел, Surface Laptop Ultra будет предлагаться с 32, 64 и 128 ГБ объединённой памяти.