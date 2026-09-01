14-дюймовый ноутбук Samsung Galaxy Book 6 будет работать до 25 часов без зарядки

Samsung анонсировала очередное устройство в своей серии Galaxy Book — стандартную модификацию, работающую на Windows. Этот ноутбук с диагональю 14 дюймов, который напрямую соперничает с MacBook Neo, разработчики называют «более бюджетным решением для ежедневных задач». Внутри установлены чипы Intel Wildcat Lake, причем производитель предлагает покупателям выбор из двух модификаций процессора. В официальном анонсе нет детализации по конкретным моделям, однако, по предварительным данным, речь идет о Core 3 304 и, вероятно, Core 5 315. Первый относится к начальному уровню линейки Wildcat Lake, второй — к средней ценовой категории этой серии. Тем не менее обе версии без труда справятся с повседневной работой и воспроизведением контента. Также важно упомянуть, что Galaxy Book 6 можно заказать с оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем на 1 ТБ.

С лицевой стороны расположен 14-дюймовый экран, который чуть крупнее дисплея MacBook Neo. Однако по плотности пикселей он уступает: разрешение составляет 1920x1200 точек, а яркость — 350 нит. Для сравнения, у конкурента от Apple эти параметры равны 2408x1506 пикселей и 500 нит соответственно. К тому же экран MacBook Neo в наших испытаниях показал довольно достойные результаты. Зато Galaxy Book 6 выигрывает по времени работы от батареи. Samsung утверждает, что аккумулятор емкостью 61,2 Вт·ч позволяет устройству функционировать до 25 часов без подзарядки, тогда как MacBook Neo в лучшем случае держится около 16 часов.

Набор разъемов у новинки вполне приличный: два порта USB-C, один USB-A, HDMI и стандартный аудиовыход 3,5 мм. Из дополнительных плюсов стоит выделить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, стереодинамики с технологией Dolby Atmos, а также изящный корпус толщиной 15,7 мм и весом 1,35 кг (примерно 2,97 фунта). Стартовая цена Samsung Galaxy Book6 немного выше, чем у MacBook Neo, — базовая версия обойдется в 799 долларов. Правда, за эти деньги покупатель получит лишь 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ (для сравнения, накопитель Lexar NM1090 объемом 2 ТБ сейчас стоит на Amazon 349,99 доллара). Samsung также сообщает, что продажи сначала стартуют на отдельных рынках, а уже затем устройство появится в более широкой географии.