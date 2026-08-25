В Windows 11 появится система управления унифицированной памятью

Компания Microsoft работает над расширением возможностей управления унифицированной памятью в Windows 11. На это указывает сборка Windows 11 29648.1000 — в ней обнаружили скрытую функцию IntelligentCarveout, которая позволит операционной системе более гибко распределять общую память в системе на кристалле. Вероятно, так компания готовится к релизу NVIDIA RTX Spark, AMD Ryzen Halo и других процессоров, построенных в формате SoC. Подобные решения используют внешнюю память LPDDR5X в качестве единого пула для центрального и графического процессоров. Сейчас приложения могут занимать столько памяти, сколько им требуется, практически не учитывая потребности другого вычислительного блока. В результате программа, которой требуется большой объём памяти для CPU, может занять значительную часть общего пула, оставив GPU существенно меньше ресурсов.

IntelligentCarveout должна изменить этот подход. Функция добавит специальные параметры, позволяющие задавать отдельные области унифицированной памяти для CPU и GPU. Это даст Windows 11 возможность более точно контролировать объём памяти, доступный графическому процессору, и оставлять ему больше ресурсов для требовательных задач. Microsoft уже намекала на появление такой возможности во время Computex, когда рассказывала о поддержке платформы NVIDIA RTX Spark. Компания заявила, что работает над более эффективным управлением унифицированной памятью в Windows, но без деталей.
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