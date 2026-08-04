ASUS выпустила недорогой ноутбук Chromebook CX15

Компания ASUS представила новый Chromebook CX15 — ноутбук для пользователей, которым нужна простая и ориентированная на облачные сервисы система. Новинка работает под управлением ChromeOS, поддерживает функции Google AI и рассчитана на студентов, молодых специалистов и тех, кто покупает свой первый ноутбук. ASUS Chromebook CX15 тесно интегрирован с экосистемой Google и предоставляет доступ к инструментам на базе искусственного интеллекта для работы, учёбы и развлечений. Покупатели также получают трёхмесячную подписку Google AI Pro, включающую расширенные возможности Gemini в Gmail, Docs, Sheets и Gemini Notebook, а также 5 ТБ облачного хранилища. В пакет входят сервис Google Flow для создания видео с помощью искусственного интеллекта, продвинутые инструменты редактирования в Google Photos, генератор изображений Nano Banana и подписка YouTube Premium Lite.

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем NanoEdge с разрешением Full HD, яркостью 300 нит, антибликовым покрытием и соотношением площади экрана к корпусу 87%, что обеспечивает более комфортный просмотр контента. За производительность отвечает процессор Intel Processor N50 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем eMMC объёмом 128 ГБ. По словам ASUS, такой конфигурации достаточно для веб-сёрфинга, онлайн-обучения, работы с документами, видеозвонков и других облачных задач. При этом стоимость ноутбука составляет примерно 500 долларов, что весьма недорого.