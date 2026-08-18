Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme уделал конкурентов

Производительность процессора Snapdragon X2 Elite Extreme уже давно не вызывает сомнений, однако результаты нового тестирования Signal65 показывают, что преимущество процессора Qualcomm над конкурентами оказалось гораздо более существенным, чем можно было ожидать. Signal65 сравнила Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 с Intel Core Ultra X9 388H и AMD Ryzen AI 9 465 — в ходе тестирования специалисты получили несколько весьма впечатляющих результатов. Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 оснащён восемнадцатью процессорными ядрами, включая двенадцать Oryon Prime и шесть Oryon Performance с максимальной частотой 5 ГГц. Intel Core Ultra X9 388H получил шестнадцать ядер — четыре производительных P-ядра, восемь энергоэффективных E-ядер и четыре маломощных LPE-ядра, максимальная частота достигает 5,1 ГГц.

AMD Ryzen AI 9 465 оснащён десятью ядрами, включая четыре Zen 5 и шесть Zen 5c, с максимальной частотой 5 ГГц. В Geekbench 7 Snapdragon X2 Elite Extreme оказался на 53% быстрее Intel Core Ultra X9 388H и на 83% быстрее Ryzen AI 9 465. В многопоточном тесте Cinebench 2026 преимущество оказалось ещё более впечатляющим — на 87% над обоими конкурентами. Но главное, что ноутбук на базе Snapdragon X2 Elite Extreme победил своих конкурентов даже в сценарии, когда работал от аккумуляторной батареи, пока конкуренты работали от кабеля питания. Это огромная разница на самом деле, особенно в разрезе повседневной эксплуатации ноутбука в работе.