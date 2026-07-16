Apple повышает цену на AppleCare+

Правда, стоит отметить, что на момент публикации новые тарифы ещё не появились на сайте Apple и не были отражены в условиях обслуживания. Но стоит напомнить, что в прошлом месяце Apple объявила о повышении цен на ряд устройств, включая iPad, Mac, Vision Pro, HomePod и Apple TV 4K. Рост стоимости составил от 30 долларов в случае HomePod mini до 4200 долларов для конфигураций Mac Studio с процессором M3 Ultra. Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил подорожание продолжающимся дефицитом оперативной памяти, по его словам, компания долгое время старалась сдерживать рост цен для покупателей, однако ситуация стала экономически неустойчивой. И повышение стоимости AppleCare+ также может помочь Apple компенсировать рост затрат на комплектующие, пусть и не очень существенно.