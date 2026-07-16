Apple повышает цену на AppleCare+

Подписка AppleCare+, которая обеспечивает пользователей расширенным гарантийным обслуживанием, для компьютеров Mac и планшетов iPad вскоре подорожает, но, к счастью, лишь для новых пользователей. По данным инсайдеров, стоимость обслуживания увеличится на 0,50 доллара в месяц или на 5 долларов в год (это не такая уж большая сумма на самом деле), тогда как для действующих подписчиков цены останутся прежними. В качестве примера инсайдер приводит 13-дюймовый MacBook Air. Для новых покупателей ежемесячная подписка AppleCare+ подорожает с 7,49 до 7,99 доллара, а годовая — с 74,99 до 79,99 доллара. Аналогичное повышение цен на AppleCare+ для iPhone компания уже проводила в прошлом году.

Правда, стоит отметить, что на момент публикации новые тарифы ещё не появились на сайте Apple и не были отражены в условиях обслуживания. Но стоит напомнить, что в прошлом месяце Apple объявила о повышении цен на ряд устройств, включая iPad, Mac, Vision Pro, HomePod и Apple TV 4K. Рост стоимости составил от 30 долларов в случае HomePod mini до 4200 долларов для конфигураций Mac Studio с процессором M3 Ultra. Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил подорожание продолжающимся дефицитом оперативной памяти, по его словам, компания долгое время старалась сдерживать рост цен для покупателей, однако ситуация стала экономически неустойчивой. И повышение стоимости AppleCare+ также может помочь Apple компенсировать рост затрат на комплектующие, пусть и не очень существенно.
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