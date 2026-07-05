Обновленный ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 оценили в 900 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью IdeaPad 5 2-in-1 (14IPH11), которая базируется на процессорах Intel Core Ultra 5 322 или Core Ultra 7 355. Новинку также оснастили 16 или 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-5600 в слотах SODIMM, слотами M.2 2242 и 2280 для накопителей, 14-дюймовым сенсорным IPS или OLED-экраном с разрешением 1920:1200 точек, яркостью 400 нит, кадровой частотой 60 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и поворотным шарниром на 360 градусов, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 45 или 65-Вт зарядки через интерфейс USB Type C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, а также Bluetooth 5.3 или 5.4, а также опциональны фирменным стилусом Linear Pen. Цена базовой конфигурации составляет 900 евро.