Framework представила обновлённый ноутбук Laptop 12

Компания Framework обновила свой 12-дюймовый ноутбук-трансформер, оснастив его новыми процессорами Intel Core Series 3, расширив возможности аппаратной конфигурации и добавив готовую версию с Linux. Стоимость базовой предварительно собранной конфигурации Framework Laptop 12 теперь начинается с 699 долларов, что на 100 долларов меньше стартовой цены предыдущей версии, представленной в прошлом году. Базовая готовая конфигурация доступна только в зелёном цвете и оснащается процессором Intel Core 3 304, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Ноутбук также поставляется с Fedora 44 KDE Plasma — в Framework объясняют это тем, что почти 80% владельцев Laptop 12 уже используют Linux, причём на самых разных дистрибутивах. При желании обновлённый ноутбук можно заказать с Windows 11 Home от Microsoft, но это увеличит цену на 100 долларов.

В Framework отмечают, что Core Series 3 специально разработана для компактных, энергоэффективных и доступных ноутбуков. По задумке компании, новые процессоры должны улучшить автономность, снизить температуру и уровень шума вентиляторов в более производительных конфигурациях. Однако Core 3 304 располагает всего одним производительным ядром — этого мало для сложных задач. Обновление процессора также позволило улучшить ряд внутренних компонентов и портов. Ноутбук получил более быструю память DDR5, поддержку Wi-Fi 7 R2 и Thunderbolt 4 для задних слотов Expansion Card. Довольно важный апгрейд.
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