144-Гц телевизор Haier C95 оценен в 1860 долларов

Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями C90 и C95, которые получили версии на 55, 65 и 77 дюймов, а также 55 и 65 дюймов соответственно. Модели серии C90 оснастили OLED-матрицами с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, безрамочным металлическим корпусом, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Google TV, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Модели C95 отличаются поддержкой переменной частоты обновления (VRR) до 144 Гц, автоматическим режимом с низкой задержкой (ALLM) и динамиками с настройкой Harman/Kardon. Новинки оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент от 1540 долларов и от 1860 долларов соответственно.

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