Представлены телевизоры HUAWEI Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition

Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются корпусом толщиной 4,9 см и плоской тыльной панелью для установки вплотную к стене, панелями с технологией Super MiniLED, тысячей зон локальной подсветки, пиковой яркостью 1200 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой до 288 Гц в режиме разгона, технологией беспроводной передачи изображения 4K Super Casting, звуковой системой формата 2.1 с 50-Вт сабвуфером и частотой воспроизведения басов до 60 Гц, 4-ядерной платформой Novatek NT72676, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, встроенным NPU с производительностью 1,6 TOPS, комплектным пультом Lingxi с точным управлением жестами в воздухе, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портом Ethernet, разъемами USB 3.0 и USB 2.0, 8-Мп камерой, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене от 895 до 2010 долларов соответственно.