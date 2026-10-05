Представлен проектор Hisense Vidda Big Eye M2 Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов флагманской моделью Vidda Big Eye M2 Pro, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 820 долларов. Новинку оснастили 0,47-дюймовым DMD-чипом и лазером QuaLas42 с увеличенной на 44,6% площадью формируемого изображения, чем у обычных проекторов с 0,39-дюймовым DMD-чипом, оптическим масштабированием 1,3x без потери качества с диапазоном 1,0–1,3:1, формированием 100-дюймовой картинки с дистанции 2,2 метра, четырьмя динамиками Dolby HiFi с поддержкой Dolby и DTS-X, кадровой частотой 60 Гц с разрешением 4K и 240 Гц с 1080p, 4-ядерным процессором MediaTek MT9679, 3 ГБ оперативной памяти, интерфейсом HDMI 2.1 и возможностью поворота на 360°.

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