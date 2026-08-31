Представлен мультимедийный проектор Acer Vero XL2320p

В России появился универсальный мультимедийный проектор Acer Vero XL2320p. Данное устройство ориентировано на активное повседневное применение в учебных классах, поточных аудиториях, залах для совещаний, офисах и домашних кинотеатрах. Новинка использует современный лазерный источник света, который выдаёт яркость до 4000 ANSI люмен. Уже на этапе проектирования инженеры заложили возможность бесперебойной работы аппарата на протяжении суток в формате 24/7.

Данная модель рассчитана на корпоративных клиентов, учебные заведения и частных лиц, которым важны высокая надёжность техники и низкие эксплуатационные расходы. Устройство не требует замены традиционных ламп, потребляет немного электроэнергии и изготовлено в экологичном корпусе из переработанного PCR-пластика.