Представлен проектор-трансформер Aurzen Zip Pro

Бренд Aurzen пополнил ассортимент проекторов моделью Zip Pro, главной особенностью которой стала складная конструкция. Новинка получила корпус с размерами 115:97:44 мм и массой 586 граммов, что позволяет разместить его даже на ладони. Благодаря шарниру проектор складывается вдвое, позволяет проецировать изображение на потолок.

Новинка также характеризуется DLP-технологией с LED-источником света, разрешением 1920:1080 точек, формированием изображения диагональю от 60 до 120 дюймов, кадровой частотой 60 Гц, 85% охватом цветовой палитры NTSC, максимальной яркостью 200 лм, контрастностью 300:1, акустикой с двумя динамиками мощностью 2 Вт, поддержкой Bluetooth, автоматической фокусировкой, четырехточечной коррекцией геометрии, предустановленной ОС Linux, поддержкой Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), беспроводной трансляцией AirPlay, Miracast, DLNA, Google Cast и AirLink, двумя портами USB-C, батареей ёмкостью 10000 мАч (38 Втч), автономностью до 2 часов, поддержкой 65-Вт быстрой зарядки USB PD и небольшим дисплеем для отображения заряда аккумулятора. Цена проектора пока не объявлена.