Представлен проектор-трансформер Aurzen Zip Pro

Новинка также характеризуется DLP-технологией с LED-источником света, разрешением 1920:1080 точек, формированием изображения диагональю от 60 до 120 дюймов, кадровой частотой 60 Гц, 85% охватом цветовой палитры NTSC, максимальной яркостью 200 лм, контрастностью 300:1, акустикой с двумя динамиками мощностью 2 Вт, поддержкой Bluetooth, автоматической фокусировкой, четырехточечной коррекцией геометрии, предустановленной ОС Linux, поддержкой Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), беспроводной трансляцией AirPlay, Miracast, DLNA, Google Cast и AirLink, двумя портами USB-C, батареей ёмкостью 10000 мАч (38 Втч), автономностью до 2 часов, поддержкой 65-Вт быстрой зарядки USB PD и небольшим дисплеем для отображения заряда аккумулятора. Цена проектора пока не объявлена.