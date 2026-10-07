Проектор Lumio Arc 7 (2026) оценен в 360 долларов

Компания Lumio пополнила ассортимент проекторов моделью Arc 7 (2026), которая получила фирменный световой модуль Arc Light Engine 2 с максимальной яркостью 500 ANSI люмен. Новинка также характеризуется контрастностью 1700:1, 10-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, максимальной диагональю проекции 120 дюймов, предустановленной оболочкой Google TV на базе операционной системы Android 14 с сертификацией Netflix и поддержкой функций Gemini, 32 ГБ встроенной памяти, автофокусом TOF, коррекцией трапецеидальных искажений STR8, системой обхода препятствий, двумя 8-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и комплектным пультом Minion Noir с Google Assistant. Цена проектора на дебютном индийском рынке составила эквивалент 360 долларов.