3D / 4V голографическая камера для Hydrogen One

Компания RED в связи с выпуском нового смартфона Hydrogen One, выпустила продвинутая голографическая 3D / 4V камеру Lithium.

Созданная специалистом по виртуальной реальности Lucid Cam, которая в основном занимается производством камер 3D VR180, литиевая камера обладает рядом специальных возможностей, которые, как надеется RED, действительно привлекут кинематографистов. На первый взгляд, RED Lithium будет способен воспроизводить кино с полным разрешением 8K, со всеми наворотами стандартной RED профессиональной кинокамеры. Кроме того, он сможет снимать в 3D - довольно случайное событие, поскольку RED Hydrogen One способен воспроизводить 3D-визуализацию на экране без очков. В результате начинающие режиссеры могут соединить «Литий» с «Водородом», чтобы получить 3D-монитор в реальном времени и даже настроить визуальные эффекты на лету. Кроме того, смартфон RED также служит контроллером для камеры. Еще одно увлекательное новшество, помимо 3D и физических измерений - это внедрение формата файла H4V с Lithium. Согласно сообщениям, он также сможет снимать фотографии, которые можно преобразовать в голографическую форму.