Коллекционные украшения: чем они отличаются от просто дорогих и как их выбирать

Дорогое украшение можно купить в любом бутике. Коллекционное нужно найти, понять и оценить. Разбираем, что превращает ювелирное изделие в объект коллекционирования, на какие камни и техники смотреть и какие документы просить у мастерской.

Что делает украшение коллекционным

Коллекционным украшение становится не из-за цены на ценнике, а из-за сочетания признаков, которые трудно повторить. Чем больше из них совпадает, тем выше шанс, что вещь сохранит интерес и через десятилетия.

Единственный экземпляр. One-of-a-kind jewellery создаётся один раз, без серии и повторов.

One-of-a-kind jewellery создаётся один раз, без серии и повторов. Редкий камень. Важны цвет, чистота и подтверждённое происхождение, а не только размер.

Важны цвет, чистота и подтверждённое происхождение, а не только размер. Ручная работа. Видна школа мастера: сложная геометрия, точная огранка, аккуратный металл.

Видна школа мастера: сложная геометрия, точная огранка, аккуратный металл. Авторский замысел. В основе идея художника, а не копия трендов сезона.

В основе идея художника, а не копия трендов сезона. Документы. Сертификаты лаборатории, эскизы, подтверждение авторства и истории изделия.

Брошь-скрипка из эмали и бриллиантов

Чем High Jewellery отличается от обычных дорогих украшений

Высокое ювелирное искусство (High Jewellery) отличают тираж, камни и способ изготовления. Сравним три уровня.

Масс-маркет: тираж — тысячи изделий; камни — мелкие, стандартные; изготовление — литьё и станок; документы — пробирное клеймо; ценность со временем — обычно снижается.

тираж — тысячи изделий; камни — мелкие, стандартные; изготовление — литьё и станок; документы — пробирное клеймо; ценность со временем — обычно снижается. Fine Jewellery: тираж — серии; камни — качественные, средние; изготовление — смешанное; документы — сертификаты на часть камней; ценность — сохраняется.

тираж — серии; камни — качественные, средние; изготовление — смешанное; документы — сертификаты на часть камней; ценность — сохраняется. High Jewellery: тираж — единичные изделия; камни — крупные, редкие; изготовление — ручная работа; документы — сертификаты на ключевые камни и документы авторства; ценность — может сохраняться и расти.

Какие драгоценные камни интересны коллекционерам

Редкий камень дороже просто крупного. Два изумруда одинакового веса могут стоить по-разному из-за цвета, чистоты, происхождения и облагораживания.

Турмалин Параиба . Смотрят на неоновый сине-зелёный цвет и размер без сильных включений. Уточняют месторождение, отсутствие нагрева и сертификат.

. Смотрят на неоновый сине-зелёный цвет и размер без сильных включений. Уточняют месторождение, отсутствие нагрева и сертификат. Изумруд . Смотрят на насыщенный чистый зелёный и прозрачность. Уточняют, из Колумбии или Замбии камень и как его облагораживали.

. Смотрят на насыщенный чистый зелёный и прозрачность. Уточняют, из Колумбии или Замбии камень и как его облагораживали. Сапфир . Смотрят на равномерный цвет и чистоту. Уточняют термообработку и происхождение.

. Смотрят на равномерный цвет и чистоту. Уточняют термообработку и происхождение. Рубин. Смотрят на яркий красный без бурого оттенка. Уточняют месторождение и обработку трещин.

Отдельная категория — цветные камни с необычным цветом: рубеллит, танзанит, аквамарин. Они не так известны широкой публике, зато хорошо смотрятся в авторских украшениях и позволяют собрать коллекцию вокруг цвета, а не вокруг бренда. Главное правило остаётся прежним: чем реже камень и чем лучше документирована его история, тем интереснее он для коллекционера.

Браслет Spectrum из жёлтого золота с рубеллитом 17,16 карата и бриллиантами





Техники, которые ценят коллекционеры: эмаль, гильоширование, ручная работа

В коллекционном украшении мастерство видно невооружённым глазом. Особенно высоко ценят:

горячую эмаль : цвет получают обжигом в печи, часто в несколько слоёв;

: цвет получают обжигом в печи, часто в несколько слоёв; гильоширование : тонкий узор по металлу, поверх которого ложится прозрачная эмаль;

: тонкий узор по металлу, поверх которого ложится прозрачная эмаль; ажурную работу : кружевной металл без лишней массы;

: кружевной металл без лишней массы; отделку с обеих сторон: у хорошего изделия нет изнанки, оборотная сторона выглядит так же аккуратно, как лицевая.

Кольцо Kaleidoscope из белого золота и эмали с аквамарином 4,96 карата и танзанитом 2,26 карата



Оборотная сторона броши-скрипки: металл и эмаль отделаны так же тщательно, как лицевая часть





Как оценить коллекционную ценность: чек-лист

Попросите сертификат GIA, GRS или другой признанной лаборатории на главный камень. Уточните происхождение камня и сведения об облагораживании. Проверьте, кто автор, сколько экземпляров существует и сохранились ли эскизы. Осмотрите работу металла, эмали и закрепки, включая оборотную сторону. Убедитесь, что есть документы, которые подтвердят подлинность при перепродаже или передаче по наследству. Сравните цену не с массовым рынком, а с аналогичными изделиями уровня High Jewellery.

Частые ошибки при покупке

Новички чаще всего ошибаются в одном и том же:

выбирают самый крупный камень вместо самого красивого и редкого;

не спрашивают, подвергался ли камень облагораживанию;

принимают торговую марку с большим тиражом за авторскую работу;

покупают без сертификата или с документами, которые нельзя проверить;

забывают про оборотную сторону и качество закрепки.

Как хранить коллекционные украшения

Хранение влияет на состояние не меньше, чем покупка. Держите изделия отдельно друг от друга в мягких футлярах, чтобы камни не царапали металл и эмаль. Не используйте ультразвуковую чистку для изумрудов и украшений с эмалью: они чувствительны к вибрации и перепадам температуры. Храните сертификаты и эскизы вместе с изделием, чтобы историю вещи можно было передать следующему владельцу.

Стоит ли покупать украшение как объект коллекционирования

Украшения не гарантируют рост цены, как и любой другой актив. Но вещь с редким камнем, авторским дизайном и полным комплектом документов проще сохранить в цене и передать как семейную реликвию. Если вы только начинаете, берите изделие, которое нравится вам лично: коллекция строится на вкусе, а не на прогнозах.

Заказное украшение как будущий коллекционный объект

Один из надёжных путей к уникальной вещи — украшение на заказ. Вы выбираете главный камень, обсуждаете эскиз и 3D-модель, и в итоге получаете изделие, которого нет ни у кого. Цена зависит от материалов, сложности изготовления и прежде всего от центрального камня.

Mousson Atelier создаёт авторские украшения с 2008 года и работает с крупными цветными камнями: изумрудами, сапфирами, рубинами и Параибой. Посмотреть, как выглядит коллекционный уровень, можно в разделе High Jewellery от Mousson Atelier.

Заключение

Коллекционное украшение — это редкий камень, ручная работа, авторский замысел и документы. Смотрите на происхождение и качество, а не только на размер, и просите подтверждения на каждом шаге.