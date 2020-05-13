3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 ГБ памяти HBM2

Сетевые источники раскрыли подробности о видеокарте AMD Radeon Pro VII, которая будет представлена сегодня вечером. Итак, перед нами профессиональное изделие с 16 ГБ памяти HBM2, как в NVIDIA Quadro RTX 5000. Однако конкурент использует память GDDR6, а пропускная способность у видеокарты AMD существенно выше (1 ТБ/с). Также отметим интерфейс HDMI, вместо которого здесь шесть выходов mini-DisplayPort с поддержкой 8K. Карта характеризуется интерфейсом PCIe Gen 4.0, энергопотреблением в 250 Вт и необходимостью использовать 8-контактный и один 6-контактный разъемы. Адаптер можно будет использовать в многопроцессорных конфигурациях через мост Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с.

Комментарии и отзывы AMD Radeon Pro VII
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