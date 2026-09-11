Длина видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC V1 не превышает 197 мм

Для охлаждения инженеры MSI применили конструкцию с двумя вентиляторами, построенную на технологии Torx Fan 5.0. Особенность этой системы заключается в том, что крайние части лопастных групп соединяются между собой, образуя кольцеобразные элементы, которые призваны направлять воздушный поток непосредственно через радиатор. Подсветка RGB в кулере отсутствует, а само устройство оформлено в сдержанном черном цвете. Габаритные размеры карты составляют 197 × 120 × 41 мм при весе 548 граммов. Благодаря относительно небольшой длине эта модель должна заметно упростить монтаж в корпусах формата MicroATX и Mini-ITX по сравнению с трехвентиляторными вариантами RTX 5060. Толщина в 41 мм также делает ее близкой к классическому двухслотовому исполнению.
Что касается энергопотребления, то максимальный показатель для этой видеокарты заявлен на уровне 145 Вт. Для подключения питания MSI ограничилась одним стандартным разъемом PCIe на восемь контактов, отказавшись от более современного интерфейса 12V-2x6. Такой подход упрощает использование устройства в системах с умеренной нагрузкой на блок питания и избавляет от необходимости применять переходники или искать блоки с новыми типами разъемов. Набор интерфейсов для вывода изображения включает три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. По заявлениям производителя, поддерживается разрешение вплоть до 7680 × 4320, а также возможность одновременного подключения четырех мониторов. Шина PCI Express соответствует стандарту PCIe 5.0.