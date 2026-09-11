Длина видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC V1 не превышает 197 мм

MSI представила на японском рынке новый графический адаптер GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC V1. Данное устройство отличается компактными габаритами и оснащено парой вентиляторов, при этом его длина не превышает 197 миллиметров. Стоимость новинки установлена на уровне 88 800 иен, что при переводе по текущему курсу (примерно 153,32 иены за доллар) соответствует около 579 долларов США. В основе видеокарты лежит чип NVIDIA GeForce RTX 5060, построенный на архитектуре Blackwell и включающий 3840 ядер CUDA. Производитель указывает максимальную частоту в режиме Boost на отметке 2527 МГц, что свидетельствует о заводском разгоне данной модификации, хотя фактическое превышение над стандартными характеристиками NVIDIA выглядит довольно скромным. Подсистема памяти представлена 8 гигабайтами GDDR7, функционирующими на скорости 28 Гбит/с и использующими 128-битную шину. В результате теоретическая пропускная способность достигает 448 ГБ/с. Объем видеопамяти остался неизменным относительно базовых версий RTX 5060, и именно этот параметр продолжает выступать наиболее заметным ограничением при работе с текстурами высокой детализации или в играх с серьезными модификациями.

Для охлаждения инженеры MSI применили конструкцию с двумя вентиляторами, построенную на технологии Torx Fan 5.0. Особенность этой системы заключается в том, что крайние части лопастных групп соединяются между собой, образуя кольцеобразные элементы, которые призваны направлять воздушный поток непосредственно через радиатор. Подсветка RGB в кулере отсутствует, а само устройство оформлено в сдержанном черном цвете. Габаритные размеры карты составляют 197 × 120 × 41 мм при весе 548 граммов. Благодаря относительно небольшой длине эта модель должна заметно упростить монтаж в корпусах формата MicroATX и Mini-ITX по сравнению с трехвентиляторными вариантами RTX 5060. Толщина в 41 мм также делает ее близкой к классическому двухслотовому исполнению.

Что касается энергопотребления, то максимальный показатель для этой видеокарты заявлен на уровне 145 Вт. Для подключения питания MSI ограничилась одним стандартным разъемом PCIe на восемь контактов, отказавшись от более современного интерфейса 12V-2x6. Такой подход упрощает использование устройства в системах с умеренной нагрузкой на блок питания и избавляет от необходимости применять переходники или искать блоки с новыми типами разъемов. Набор интерфейсов для вывода изображения включает три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. По заявлениям производителя, поддерживается разрешение вплоть до 7680 × 4320, а также возможность одновременного подключения четырех мониторов. Шина PCI Express соответствует стандарту PCIe 5.0.
NVIDIA заключила с MediaTek партнёрское соглашение…
Компания NVIDIA сегодня объявила об инвестициях в размере 3,5 миллиарда долларов в компанию MediaTek и ра…
AMD Radeon RX 9070 XT покорила топ Steam…
Согласно последнему обновлению Steam Hardware and Software Survey, в августе Radeon RX 9070 XT, флагманск…
Выручка AMD от видеокарт стремительно падает…
Высокий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта позволил AMD более чем в два раза …
AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 7000…
Компания AMD официально запускает технологию масштабирования изображения FSR 4.1 для видеокарт серии Rade…
Видеокарты NVIDIA подорожали на 20-40%…
Хотя NVIDIA по-прежнему указывает рекомендованные цены для видеокарт серии RTX 50, на практике за большин…
Технология DLSS 5 появилась в первой игре…
Технология нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 может стать одним из самых спорных анонсов компании, поско…
NVIDIA заработала за квартал почти 100 миллиардов…
Компания NVIDIA ожидает, что уже в ближайшие несколько месяцев её выручка достигнет отметки в 108 миллиар…
NVIDIA уже выпустила видеокарты RTX 50 Super…
На данный момент как минимум один партнёр NVIDIA уже получил новые видеокарты серии RTX 50 Super, однако,…
Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16GОбзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8GОбзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor