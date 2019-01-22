3D-карта Asus GeForce RTX 2070 Turbo EVO оценена в $530

Компания Asus представила видеокарту GeForce RTX 2070 Turbo EVO, которая выделяется системой охлаждения из одного вентилятора турбинного типа диаметром 80 мм. Новинка также характеризуется базовой частотой GPU – 1410 МГц, частотой в режиме Boost – 1650 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6, частотой памяти – 14 ГГц, размещенными внизу четырьмя интерфейсами и одним восьмиштырьковым разъемом для дополнительного питания. Размеры видеокарты Asus GeForce RTX 2070 Turbo EVO равны 268:113:40 мм. Новинку уже можно заказать в США по цене в 530 долларов.