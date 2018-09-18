3D-карта Asus GeForce RTX 2070 Turbo показалась на рендерах

Сетевые источники поделились изображениями видеокарты Asus GeForce RTX 2070 Turbo, которая еще не была представлена официально. Итак, ускоритель получит один вентилятор и займет в компьютерном корпусе два слота. Предполагается, что базовая частота GPU видеокарты составит 1410 МГц, а повышенная – 1620 МГц. Источник утверждает, что полупрозрачная полоса рядом с логотипом GeForce RTX получит полноцветную светодиодную подсветку. Также в сеть утекли рендеры моделей GeForce RTX 2070 ROG Strix и GeForce RTX 2070 Dual.