3D-карта Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan оценена в $3000

Стала известна цена представленной в начале года видеокарты Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan, главными особенностями которой являются огромные габариты, гибридная система охлаждения и яркая внешность. Итак, новинку выпустят ограниченном тиражом в 1000 экземпляров, а её цена составит 3000 долларов! Карта характеризуется референсными частотами GPU 1350-1545 МГц, повышенными 1350-1815 МГц, стандартной частотой памяти 14 ГГц, длиной 317 мм, массой 2,7 кг, тремя восьмиконтактными разъёмами питания, а также цветным дисплеем. Видеокарта поставляется в большом чемодане, а в комплект входит помпа с радиатором для системы охлаждения.