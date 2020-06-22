3D-карта ELSA GeForce RTX 2070 Super SAC оценена в 670 долларов

Компания ELSA вслед за графическим адаптером GeForce RTX 2070 Super Erazor X представила модель GeForce RTX 2070 Super SAC. Новинка характеризуется графическим процессором NVIDIA поколения Turing, 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, частотой ядра 1605 МГц и 1770 МГц в турбо-режиме, системой охлаждения с вентиляторами SAC 2 и 6-мм тепловыми трубками, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним разъёмом HDMI 2.0b, поддержкой программных интерфейсов DirectX 12 и OpenGL 4.6. Видеокарта появится в японской продаже 26 июня по ориентировочной цене в 670 долларов.

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