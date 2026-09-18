Представлена видеокарта PALIT GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC

PALIT Microsystems Ltd. сообщает о международной премьере своего виртуального представителя RiTONA и выпуске лимитированной серии видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC. Хотя персонаж впервые появился в Японии в 2022 году, сейчас он выходит на глобальный рынок в обновлённом виде, который подчёркивает её возросшую зрелость и уверенность.
RiTONA сохранила свой узнаваемый мятно-зелёный оттенок волос и фирменный насыщенный жёлтый цвет бренда PALIT, но её внешний вид теперь отражает процесс взросления. Накидка героини выполнена по мотивам кристального сияния серии GameRock, которая является флагманской линейкой PALIT и сочетает в себе игру света и современные технические решения. Рядом с RiTONA всегда находится её весёлый питомец — кот-слайм по имени Gelo. Вместе они готовы к диалогу с игроками и авторами контента в любой точке планеты.
- Белоснежный дизайн с парой вентиляторов и ARGB-подсветкой: Корпус системы охлаждения выполнен в чистом белом цвете, оснащён двумя крупными вентиляторами диаметром 10,2 см, а на боковой панели установлена встроенная ARGB-подсветка, которая формирует живое свечение и подчёркивает сияющий стиль RiTONA.
- Задняя панель из металла с полноцветным артом персонажа: Тыльная сторона изготовлена из металла и украшена изображением RiTONA с её ярким магическим посохом. Такое решение объединяет надёжную защиту каркаса видеокарты и выразительный визуальный облик.
- Технология 0-dB и продуманные вентиляционные отверстия: Благодаря функции 0-dB вентиляторы прекращают вращение при невысокой нагрузке, что даёт полностью тихую работу. При этом оптимизированные прорези для воздуха на металлической задней панели обеспечивают качественный отвод тепла даже в ходе длительных игровых сессий.
- Компактные габариты — 23,4 см по длине: Общая длина видеокарты составляет 23,4 см, что позволяет без труда разместить её в небольших корпусах и сохраняет высокий уровень совместимости с большинством систем.
- Водостойкие наклейки RiTONA в комплекте: К каждой видеокарте прилагается особый набор наклеек с символикой RiTONA, который создан для того, чтобы энтузиасты могли добавить аниме-акценты в свою сборку ПК или на периферийные устройства.