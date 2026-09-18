Представлена видеокарта PALIT GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC

PALIT Microsystems Ltd. сообщает о международной премьере своего виртуального представителя RiTONA и выпуске лимитированной серии видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC. Хотя персонаж впервые появился в Японии в 2022 году, сейчас он выходит на глобальный рынок в обновлённом виде, который подчёркивает её возросшую зрелость и уверенность.

RiTONA сохранила свой узнаваемый мятно-зелёный оттенок волос и фирменный насыщенный жёлтый цвет бренда PALIT, но её внешний вид теперь отражает процесс взросления. Накидка героини выполнена по мотивам кристального сияния серии GameRock, которая является флагманской линейкой PALIT и сочетает в себе игру света и современные технические решения. Рядом с RiTONA всегда находится её весёлый питомец — кот-слайм по имени Gelo. Вместе они готовы к диалогу с игроками и авторами контента в любой точке планеты.