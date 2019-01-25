3D-карта GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White готовится к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что компания GIGABYTE готовит к выходу видеокарту GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White, одной из особенностей которой станет белый цвет в оформлении. Новинка получит печатную плату собственного дизайна, одиночный 8-контактный разъём дополнительного питания, массивную систему охлаждения с большим алюминиевым радиатором, медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами, а также усиливающую металлическую пластину белого цвета. Не обойдется без заводского разгона. Частота GPU в режиме Boost составляет 1830 МГц, а это на 9 % выше референсного варианта. 6 ГБ видеопамяти GDDR6 соединены через 192-битную шину и работает на стандартной частоте 14 ГГц.