3D-карта Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF Plus получила две системы охлаждения

Компания Galaxy Microsystems пополнила ассортимент флагманской серии видеокарт Hall of Fame моделью Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF Plus. Главной особенностью новинки является использование двух систем охлаждения: воздушной, как на GeForce RTX 2080 Ti HOF, и жидкостной. Речь идет о водоблоке полного покрытия. Он характеризуется основанием из никелированной меди и возможностью контактировать с GPU, силовыми элементами цепей питания и микросхемами памяти, а также верхней частью из акрила и металла.

Карта характеризуется неэталонной печатной платой, подсистемой питания с 16+3 фазами, тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, заводским разгоном (частота GPU равна 1755 МГц в режиме Boost) и 11 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.