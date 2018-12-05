Сетевые источники сообщают о том, что компания Gigabyte готовит к выпуску графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti Aorus Turbo, главной особенностью которого станет система охлаждения с «турбиной». Судя по изображениям, новинка получит иной дизайн кожуха, нежели похожее решение от Gigabyte, не входящее в линейку Aorus. Также предполагается, что эффективность охлаждения у данной видеокарты будет хуже, чем у других ускорителей Gigabyte с фирменными охладителями WindForce x3. Горячий воздух при этом будет выбрасываться наружу.