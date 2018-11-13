3D-карта HIS Radeon RX 590 IceQ X засветилась в сети

На официальном сайте HIS обнаружились сведения о видеокарте HIS Radeon RX 590 IceQ X², которая еще не была представлена официально. Итак, новинка получит полное название Radeon RX 590 Polaris 30 XT, 8 ГБ памяти, а также систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Также в коде сайта можно найти информацию о частоте, на которой будет работать GPU – 2000 МГц. Однако мы склонны считать, что здесь закралась ошибка и частота будет пониже. Дата официального анонса и цена ускорителя, пока не сообщаются.